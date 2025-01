Botafogo x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda com equipe alternativa, Glorioso atuará novamente diante do seu torcedor e precisa vencer para não ficar distante do G4 / Crédito: Jogada 10

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (22) pela quarta rodada do Campeonato Carioca, enfrentando o Volta Redonda no estádio Nilton Santos. Ainda sem seu time principal, o elenco alternativo precisa vencer para não se distanciar do G4, que disputa vagas nas semifinais. Onde assistir

Os canais Band, GOAT e Premiere transmitem o jogo ao vivo, marcado para 21h30.

É hora da virada? Em três jogos, o time soma duas derrotas e uma vitória. O último revés foi diante do Sampaio Corrêa, fora de casa. Na oitava posição da tabela, o time comandado por Carlos Leiria aposta nos gols de Kayke para buscar a vitória. Já o chamado elenco principal deve retornar apenas contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro, pela sexta rodada.