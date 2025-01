Botafogo segue sua pré-temporada e completa uma semana de treinos

O elenco principal do Botafogo completou uma semana de treinamentos nesta terça-feira (21), após a reapresentação para a temporada atual. No entanto, o clube segue sem técnico, já que Artur Jorge deixou o cargo no final de 2024 para atuar no futebol do Qatar.

Enquanto isso, o Botafogo divide suas atividades entre treinos no campo e exercícios de força no núcleo de saúde. Apesar do recesso de 30 dias, a maioria dos jogadores se manteve ativa, realizando atividades físicas antes da reapresentação.