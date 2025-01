Botafogo aguarda documento para anunciar David Ricardo

Acertado com o Botafogo, David Ricardo não enfrentou o Tirol, no último domingo (19), pelo Campeonato Cearense.

No Botafogo, o novo xerife terá concorrência pesada. Afinal, disputará posição com a dupla BB (Bastos e Barboza), além do jovem Jair, promessa que despontou no Santos.

O Botafogo vai pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 11 milhões) pela contratação de David Ricardo. O clube carioca terá direito a 80% sobre o valor do beque.

Além de David Ricardo, o Botafogo terá outras caras novas no plantel. A saber: o goleiro Linck, do Paranaense, o zagueiro Jair, do Santos, conforme mencionado, o meia Bitello, do Dínamo Moscou, e o atacante Artur, do Zenit. O volante Wendell, também do Zenit, por sua vez, só chega em junho, ao fim da temporada europeia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.