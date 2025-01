Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem confronto de "desesperados", nesta quarta-feira (21), em São Luís, no Maranhão, pela quarta rodada do Carioca

Em sinal de alerta, Flamengo e Bangu se enfrentam, nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Castelão, no Maranhão, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2025. O Rubro-Negro ainda não venceu na competição e está na penúltima colocação, com apenas um ponto. Do outro lado, a equipe alvirrubro, que também não vive grande momento, é a lanterna com o mesmo número de pontos.

Como chega o Bangu

O Bangu tem todo o elenco à disposição para mais uma rodada do Campeonato Carioca. O volante Moreti, porém, segue pendurado. A grande dúvida está no gol, já que Victor Brasil parece ter desbancado Alexsander. Afinal, a disputa está em aberto. O treinador Júnior Martins ainda estuda mexer no XI inicial, mas não deve fugir da base que vem jogando.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo está com o sinal de alerta ligado no Cariocão. Ainda com um time alternativo, o Rubro-Negro conseguiu apenas um ponto até aqui. A equipe principal desembarcou no Brasil na segunda-feira, mas segue fora contra o Bangu. O técnico Cléber dos Santos será o comandante da equipe mais uma vez no Castelão (MA).

Com resultados frustrantes até para o time B, o Flamengo, afinal, perdeu por 2 a 1 para Boavista e Nova Iguaçu e empatou em 1 a 1 com o Madureira. Um aproveitamento de apenas 11,1%. O clube, aliás, já teve outras três campanhas iguais a atual nos três primeiros jogos do estadual, que aconteceram em 1950, 2002 e 2006.