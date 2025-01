Atlético x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo e Democrata se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro

O Atlético trabalha em duas frentes. Afinal, enquanto o grupo principal está nos Estados Unidos em pré-temporada, disputando o torneio amistoso FC Series, outra parte está em Minas Gerais disputando o Campeonato Mineiro. Os jovens do elenco Sub-20 iniciaram o Estadual. Nesta quarta-feira (22), o Galo entra em campo contra o Democrata de Governador Valadares, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada do Estadual.

Aliás, o Galo começou o Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 contra o Aymorés. Com isso, o time soma um ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo A. Já o Democrata perdeu a primeira partida por 1 a 0 para o Villa Nova. Dessa forma, a equipe de Governador Valadares ocupa a última posição do Grupo B.