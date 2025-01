Atlético de Madrid vira para cima do Leverkusen e pula para 3º na Champions

Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen fizeram um jogo emocionante nesta terça-feira, 21/1. O duelo no Metropolitano, em Madrid, valeu pela 7ª rodada (penúltima) da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Os times buscavam a vitória para terminarem a rodada no G8 (zona de classificação direta para as oitavas). Mas o Leverkusen foi superior no primeiro tempo e, com um a mais desde os 24 minutos, dominou e saiu na frente, com gol de Hincapié. Contudo, na etapa final, mesmo com um a menos, o Atlético, apoiado pela torcida, cresceu, empatou com Julián Álvarez e, na reta final, quando ficou com o mesmo número de jogadores (Hincapié expulso), virou aos 44. De novo com gol de Julian Álvarez. Atlético 2 a 1.

Com esta vitória, o Atlético vai aos 15 pontos, assumindo o terceiro lugar e com tudo para encerrar esta fase no G8. O Leverkusen, por sua vez, parou nos 13 pontos, em sexto lugar, mas deve perder um lugar no Top 8 ao fim dos jogos desta quarta. Na última rodada da fase de pontos corridos, no dia 29/1, o Atlético visita o RB Salzburg. Já o Leverkusen recebe o Sparta Praga.