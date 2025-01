Athletic x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro já está focado no Campeonato Mineiro. Após alguns dias de pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou um torneio amistoso na Flórida, a Raposa passa a voltar suas atenções para o Estadual. O time azul entra em campo nesta quarta-feira (22), contra o Athletic, em duelo no Mané Garrincha, em Brasília, com o mando de campo vendido pelo clube de São João del-Rei.

A estreia celeste no Campeonato Mineiro ocorreu no último domingo, com vitória por 1 a 0 sobre a Tombense. A Raposa, portanto, ocupa a primeira colocação do Grupo C, com três pontos. O Athletic também começou com o pé direito ao derrotar o Pouso Alegre pelo mesmo placar e, assim, lidera o Grupo B.