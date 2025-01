Atalanta massacra o Sturm Graz e fica perto de vaga direta na Liga dos Campeões

Agora, a Atalanta sobe provisoriamente para a terceira colocação, com 14 pontos, garantindo-se, ao menos, nos playoffs, precisando confirmar na última rodada se garante um lugar direto nas oitavas de final. O Sturm Graz, com apenas três, está eliminado da Liga dos Campeões.

A Atalanta iniciou o jogo com a bola nos pés, forçando o jogo para cima do time austríaco, que fechava bem os espaços. No entanto, em um contragolpe, quem quase marcou foi o Sturm Graz. Camara avançou, ganhou na corrida do zagueiro e bateu na saída do goleiro. Fez quase tudo certo. No lance seguinte, a defesa do time visitante falhou na saída de bola e Zappacosta tocou para Retegui, na pequena área, abrir o placar aos 12.

A equipe de Bérgamo seguiu melhor após o gol e criou inúmeras outras chances para ampliar o marcador. Contudo, esbarrou na má pontaria de seus homens de frente, que não conseguiram colocar a bola na rede.

Pressão da Atalanta no segundo tempo

A segunda etapa começou com pressão intensa da Atalanta, que voltou com Lookman no lugar de Retegui. De Ketelaere teve um gol anulado por impedimento, o experiente Cuadrado, que também entrou no intervalo, mandou na trave.