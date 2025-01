Artur Jorge pretende contar com jogadores do Botafogo no Al Rayyan: ‘Alvos’

Em entrevista a uma emissora no Qatar, novo técnico do Al Rayyan rasga elogios aos antigos comandados e confirma interesse em alguns nomes

Artur Jorge se desligou do Botafogo, mas a mente segue focada no clube que marcou história em 2024. Isso porque o técnico português está determinado a voltar a trabalhar com alguns nomes do elenco campeão brasileiro e da Libertadores. Mas em outro clube.

Em entrevista à emissora ‘Alkass’, do Qatar, o treinador do Al Rayyan fez pomposos elogios aos antigos comandados e deixou claro que alguns deles estão na mira do seu novo clube.