Apresentado no Flamengo, Juninho revela conversa com Filipe Luís antes de acerto

Atacante de 28 anos chega para setor que conta com Pedro ainda lesionado, mas que perdeu Gabigol ao final de 2024

Nesta terça-feira (21), o atacante Juninho foi apresentado ao Flamengo. Ele é o primeiro reforço confirmado pela gestão do atual presidente BAP, eleito no final de 2024. Aos 28 anos, o jogador chega para reforçar o setor que perdeu Gabigol, ídolo e referência no ataque rubro-negro.

Juninho, aliás, recebeu a camisa número 23 das mãos de José Boto, diretor de futebol. Em seguida, respondeu às perguntas da imprensa presente em sua apresentação e comentou que acompanhou o amistoso contra o São Paulo. E também revelou uma conversa com o técnico Filipe Luís.