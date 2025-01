Após vazamento de áudio, Cruzeiro perde profissionais na base

A diretoria do Cruzeiro realiza uma série de mudanças no departamento de futebol. No início desta semana, um áudio vazado revelou reclamações de Adilson Batista, coordenador das categorias de base, sobre algumas situações do futebol profissional.

Apesar disso, não há confirmação de que as críticas de Adilson estejam relacionadas às recentes saídas de profissionais. Entre os desligados está Fabrício Sousa, ex-jogador do clube mineiro, que ocupava o cargo de auxiliar-técnico geral das categorias de base e pediu demissão.