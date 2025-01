Antes de duelo pela Champions, Ancelotti nega saída do Real Madrid

Italiano é o comandante do time merengue, fala sobre futuro e garante que conta com o apoio de Florentino Pérez

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou à imprensa que não há qualquer possibilidade de deixar o comando do time merengue. As especulações sobre uma possível saída ao final da atual temporada europeia surgiram na própria Espanha.

Ancelotti, em sua segunda passagem pelo Real Madrid, destacou que pretende permanecer no clube até o final do mandato do presidente Florentino Pérez, reeleito para um período de quatro anos.