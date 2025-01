Agora companheiros de Atlético, Deyverson revela conversa com Júnior Santos

Antes atacante do Botafogo, o novo reforço do Galo provocou após a final da Libertadores de 2024

O atacante Júnior Santos deixou o Botafogo após duas temporadas e acertou com o Atlético-MG. Ao chegar em Belo Horizonte, o jogador teve uma conversa com seu novo companheiro, Deyverson. Afinal, se hoje estão do mesmo lado, no passado foram adversários.

Aliás, os times se enfrentaram na última edição da Libertadores, e o Alvinegro carioca saiu vitorioso, com Júnior Santos marcando um gol na grande final. Durante a comemoração do título, o então atacante do Botafogo provocou Deyverson, relembrando um lance em que o adversário segurava sua perna:

“Segura o que eu vou falar, segura suas pernas que o bonde vai passar”, cantou, cercado pelos companheiros do time carioca.