‘A Reinvenção do Flamengo’: Sportv lança série sobre reconstrução política do clube

Dividida em quatro episódios, a série conta com depoimentos dos ex-presidentes Bandeira de Mello e Rodolfo Landim, e do atual presidente, Bap / Crédito: Jogada 10

Nos últimos anos, o Flamengo começou a virar a página do seu papel no futebol brasileiro e se tornou um dos protagonistas do cenário atual. Para conquistar grandes títulos em sequência desde 2019, como Libertadores e Brasileirão, o clube precisou passar por uma reformulação política. Para contar essa história, o Sportv, juntamente com a Beyond Films, lança a série “A Reinvenção do Flamengo”, a partir desta quarta-feira (22), com o primeiro episódio previsto para as 21h (de Brasília). Com quatro episódios, a série tem direção do jornalista Marcelo Pizzi.

Segundo Allan Simon, colunista do Uol, o início da série narra a trajetória de um grupo de empresários assumindo a liderança do Flamengo, com Eduardo Bandeira de Mello na presidência, e como as relações dentro da diretoria do clube começaram a se deteriorar.

Já no segundo capítulo, previsto para ir ao ar na quinta-feira (23), às 20h30, a série documental vai abordar os desafios que emergiram com as divisões na política interna do clube e a iminência de novas eleições. Na sexta-feira (24), o terceiro episódio vai ao ar às 22h30 e vai abordar a saída do então presidente Bandeira de Mello para a chegada de Rodolfo Landim. Por fim, já no sábado (25), às 20h, o foco será nas dificuldades para seguir com um técnico após a saída de Jorge Jesus, multicampeão com o Rubro-Negro. Também aborda a eleição que o Bap, novo presidente do clube, saiu vitorioso.