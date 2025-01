Wallace Yan: “Trabalhar para tirar essa tristeza da torcida do Fla”

Atacante do Flamengo marca, mas não impede derrota do Rubro-Negro para o Nova Iguaçu. Fla ainda busca primeira vitória no ano / Crédito: Jogada 10

Autor do gol do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, o atacante Wallace Yan reconheceu que o Fla deixa desejar após três rodadas no Campeonato Carioca. Inclusie, o jovem de 19 anos prometeu que ele e o elenco vão trabalhar para terminar com a “tristeza da torcida” “A gente fica chateado né. Não é o resultado que esperávamos, pela camisa que a gente veste. Mas feliz pelo gol, trabalho bastante para ter esse momentos. A torcida está chateada como a gente, mas a gente vai lutar para tirar esse gosto de tristeza da nossa torcida”, comentou, em entrevista à Band.

Este foi apenas o segundo jogo de Wallace Yan pelo profissional Flamengo. O primeiro foi no meio de semana, quando também saiu do banco no empate em 1 a 1 com o Madureira. Dessa forma, esse foi o primeiro gol dele na categoria.