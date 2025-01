Trio que retornou de empréstimo está fora dos planos do Vasco para 2025

Zé Gabriel, De Lucca e Serginho voltaram de empréstimo para 2025, porém não agradaram nas três primeiras rodadas do Carioca

Vale destacar que na próxima rodada, diante do Madureira, na Arena da Amazônia, na quinta-feira (23), o Cruz-Maltino estreará seu elenco principal na temporada.

Com um time alternativo, o Vasco utiliza o início de Campeonato Carioca para também avaliar nomes que não tiveram sequência em 2024. Entre eles, estão Zé Gabriel, De Lucca e Serginho, que retornaram de empréstimo para 2025, mas não agradaram a comissão técnica e estão fora dos planos. A informação é do portal “ge”.

Diante do Boavista, neste domingo (19), Zé Gabriel e De Lucca permaneceram no banco de reservas durante os mais de 90 minutos. Serginho, por sua vez, iniciou entre os titulares, entretanto foi pouco participativo e deixou o campo para a entrada de Sforza no intervalo.