Suposta indireta de Yuri Alberto nas redes sociais divide opiniões, e zagueiro do Corinthians se manifesta

Cacá esclareceu o intuito da mensagem do atacante e descartou clima de crise no elenco corintiano, invicto há 11 jogos

“Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair”, dizia a mensagem publicada no Instagram do corintiano. Prontamente, torcedores começaram a especular sobre uma indireta ao companheiro.

Uma publicação de Yuri Alberto causou burburinho após a vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, na Neo Química Arena. Isso porque torcedores do Corinthians interpretaram a mensagem, que trata sobre ego, como indireta ao atacante Romero por conta do pênalti desperdiçado na etapa final do jogo.

No segundo tempo, a dupla de atacantes debateu sobre quem cobraria a penalidade assinalada pelo árbitro a favor do Timão. Romero assumiu a responsabilidade, e torcedores notaram certo descontentamento de Yuri. O paraguaio desperdiçou a cobrança aos 10 minutos.

Não há dúvidas quanto ao teor de indireta na mensagem do atacante, mas os torcedores se dividiram entre duas versões. A primeira, conforme mencionado, ao possível descontentamento de jogo envolvendo um lance com Romero.

Há, porém, outra versão que supostamente tem relação com a votação que pode definir o futuro de Augusto Melo no clube. Isso porque o Conselheiro Deliberativo do Corinthians tem pode decidir pelo afastamento do presidente em reunião no Parque São Jorge nesta segunda-feira, 20.

Zagueiro do Corinthians desmente

Após repostar a mensagem de Yuri Alberto, o zagueiro Cacá voltou às redes sociais para esclarecer o intuito do post. O defensor reiterou a união do grupo e disse que a publicação se refere ao aprendizado com erros do passado.

“Que treta? Não existe treta. Nosso elenco está muito unido. Eu até apaguei o post. Nós não podemos deixar que aquilo do passado volte, entendeu? Não podemos relaxar agora só porque estamos há 11 jogos sem perder, não podemos ter esse ego. O time se cobra bastante, está muito unido e nem preciso entrar em muitos detalhes. Não teve isso [indireta para Romero]”.