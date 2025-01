Roberto Assaf: O Flamengo de 2025 promete…

Flamengo principal 0 a 0 São Paulo no Estádio do Messi. Flamengo que mais parece time D passando mais um vexame em 2025. Passamos a contar a partir de hoje os dois meses e meio previstos para a saída de José Boto, levando-se em conta que é o primeiro jogo do time principal do Flamengo, que foi passear nos Estados Unidos, largando o Estadual à própria sorte.

Um 0 a 0 tenebroso

Enquanto a equipe D leva pancada no Rio, as demais disputam um amistoso sem-vergonha na Flórida. O Rubro-Negro com 11 no primeiro tempo e 10 na etapa final. Allan não conta. Arrascaeta foi poupado… Logo, o que houve de mais impressionante acabou sendo o fato de La Cruz permanecer em campo 45 minutos sem desmontar.