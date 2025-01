Real Sociedad acusa torcida do Valencia de atos preconceituosos no Mestalla

Estádio que conta com histórico de racismo por parte de torcedores do time da casa, dessa vez teve como alvo jogadores do Real Sociedad

A torcida do Valencia é alvo de nova acusação de atos racistas do estádio Mestalla. Dessa vez, a Real Sociedad é o clube que demonstra irritação por alegar que os seus atacantes Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzaba e Takefusa Kubo foram alvos de ofensas homofóbicas, racistas e xenófobos. Tal situação ocorreu no confronto entre as equipes no último domingo (19), pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o time visitante formalizou denúncia sobre as ofensas sobre os seus atletas junto à liga espanhola. Assim, exige que haja abertura das investigações sobre a ocorrência para identificação dos infratores e consequente punição a eles.

Kubo é natural de Kawasaki no Japão, mas os torcedores do Valencia o chamaram de “chinês”, porém de maneira depreciativa. Barrenetxea e Oyarzabal são descendentes do povo autônomo do País Basco. Com isso, a torcida do time da casa presente no Mestalla entoou cânticos ligando a dupla ao grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Tal associação participou da iniciativa que buscava a separação entre a região e o território espanhol.