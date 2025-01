Real Madrid é eleito o melhor clube do mundo de 2024 pela IFFHS; Botafogo e Flamengo estão no Top-10

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) anunciou, nesta segunda-feira (20), o Real Madrid como o melhor clube do mundo em 2024. Além disso, há a presença de Botafogo e Flamengo no Top-10. O Alvinegro, campeão da Libertadores e do Brasileiro, ficou em quinto e o Rubro-Negro, que conquistou a Copa do Brasil, em oitavo.

O Botafogo, logo, ficou atrás do Bayer Leverkusen (2º), Atalanta (3º) e Liverpool (4º), além claro do líder Real Madrid. Já o Flamengo teve à frente a dupla Manchester City (7º) e Barcelona (8º). Enfim, para completar o Top-10, estão Atlético de Madrid (9º) e Borussia Dortmund (10º).