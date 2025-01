Rafael cita obstáculos em preparação do São Paulo para jogo de estreia no Paulistão

Goleiro contribui com boas defesas no empate do Tricolor, que foi a campo com um time alternativo em Ribeirão Preto

Destaque com boas defesas no empate sem gols diante do Botafogo-SP, o goleiro Rafael afirmou que o São Paulo encarou grandes dificuldades na preparação para o seu primeiro jogo no Campeonato Paulista. Com jogadores que voltaram antes da pré-temporada nos Estados Unidos, o time contou, ainda, com jovens da base que foram integrados à preparação apenas nesta segunda-feira (20), data da estreia no Estadual.

Em meio aos percalços, Rafael enalteceu a dedicação dos atletas tricolores no ponto conquistado fora de casa.