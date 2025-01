Palmeiras tenta diminuir pedida do Zenit por Claudinho

O Palmeiras ainda tenta a contratação do meia-atacante Claudinho. O Zenit, da Rússia, estaria pedindo entre 22 milhões de euros (cerca de R$ 134 milhões na cotação atual) e 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões). Contudo, o Verdão deve se reunir com o clube russo nos próximos dias para diminuir essa pedida e tentar fechar o acordo pelo atleta. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra” e confirmada pelo J10 .

A ideia do Palmeiras é alinhar uma proposta que possa ser aceita menor do que os 22 milhões de euros (R$ 138,3 milhões) pedido inicialmente. As conversas acontecem há três semanas, mas ainda não avançaram como o Verdão gostaria. Na visão da diretoria alviverde, a negociação está sendo muito complicada. Muito por conta de Claudinho ter renovado seu contrato com o Zenit recentemente, até 2028.