Nottingham Forest renova contrato de Murillo até 2029

O Nottingham Forest vive um grande momento na Premier League e ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela de classificação. Dessa maneira, a bela fase do time em campo também se reflete em boas notícias para os torcedores. Isto porque, nesta segunda-feira (20), o clube anunciou a extensão do contrato do zagueiro brasileiro Murillo.

Inicialmente com contrato válido até 2028, Murillo acertou uma renovação que melhora suas condições financeiras e estende o vínculo por mais um ano, até 2029. Além disso, a renovação chega em meio a rumores de interesses do Chelsea, Liverpool e até do Real Madrid no jovem defensor.