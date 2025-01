Na saga por um treinador, Botafogo tentou comandante ex-Milan

Apesar disso, Textor manterá a porta aberta para Paulo Fonseca. A ideia é levá-lo ao Lyon, clube que integra a rede multi-clubes do norte-americano. A informação foi divulgada pela imprensa internacional e publicada no último domingo.

O americano John Textor segue buscando um novo técnico para o Botafogo e tentou recentemente a contratação de Paulo Fonseca, português ex-Milan e Roma, da Itália. No entanto, a negociação não avançou, embora tenha gostado do projeto apresentado pela diretoria do clube carioca.

Todavia, o Botafogo segue sem técnico desde a saída de Artur Jorge para o futebol do Catar. Ele não teve seu vínculo renovado após as conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Em 2025, o Alvinegro terá calendário recheado e com time de base já iniciou o Campeonato Carioca e fez três partidas, obtendo duas derrotas e uma vitória.

Botafogo segue buscando Vasco Matos

Outro nome procurado pelo Alvinegro foi Vasco Matos, atualmente no Santa Clara, de Portugal. Ele também gostou das ideias apresentadas ao Botafogo. De acordo com informações do site A Bola, de Portugal, o clube carioca terá que pagar a multa de 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões em reais, na cotação atual.

