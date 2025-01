Maxi Cuberas aprova experiência do São Paulo na estreia do Paulista

Auxiliar-técnico esteve no lugar de Zubeldía no primeiro jogo do torneio e comandou um Tricolor repleto de jovens e novidades

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira (20), em um empate sem gols contra o Botafogo-SP. Na partida, o Tricolor contou com um grupo de jovens jogadores que estavam na Copinha, além de outro comandante na área técnica.

Além dos jovens, o Tricolor contou com jogadores mais experientes, que voltaram anteriormente dos Estados Unidos. A definição de quem jogaria junto com o grupo que veio da Flórida se baseou nas características já conhecidas pela comissão técnica.

Qual São Paulo joga na próxima rodada?

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira (23), às 19h30, contra o Guarani, no Morumbis. Como o elenco principal já estará no Brasil, o auxiliar garante que Zubeldía contará com todo elenco e enfatizou que não houve lesões no grupo.

“Já vamos estar unificados, já vai estar todo o plantel. Então se pudermos, em poucos dias, trabalhar e tomarmos decisões para ver que equipe inicia. Por isso veremos jogo a jogo e seguir preparando. Agora o mais importante é que, assim como no amistoso de ontem, não tivemos lesionados, que é uma preocupação que se inicia na pré-temporada”, destacou.