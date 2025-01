Manchester United negocia empréstimo de Antony a clube espanhol

Atleta, de 24 anos, deve assinar contrato de empréstimo com o Betis, sem opção de compra, até o fim da temporada 2024/25

O Manchester United está bem perto de concretizar a transferência do atacante Antony para o Betis ainda nesta janela. Assim, restam apenas alguns detalhes para que o atacante chegue ao clube espanhol por empréstimo até o fim de 2024/25. A informação é dos jornais “Diario de Sevilla” e “ABC”, da Espanha, além do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências internacionais.

Cabe destacar que o Betis tem no elenco dois jogadores brasileiros: o zagueiro Natan, que pertence ao Napoli, e o atacante Vitor Roque, que está emprestado vindo do Barcelona.

O atacante chegou ao Red Devils em agosto de 2022 vindo do Ajax por cerca de 100 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões na cotação atual). Com isso, esteve em campo em 96 oportunidades, com 12 gols e cinco assistências.

De acordo com o “Telegraph”, da Inglaterra, o Manchester United vai cobrir parte “significativa” do salário de Antony na Espanha. Ele tem contrato até 2027, com opção de extensão por mais uma temporada.