Lucas Maticoli vibra com vitória e bom começo do Nova Iguaçu no Carioca

Time da Baixada Fluminense derrotou o Flamengo, no último domingo (19) e está fazendo boa participação no estadual

No último domingo (19), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, realizado em São Luís, no Maranhão, o Nova Iguaçu venceu o Flamengo por 2 a 1 e chegou a sete pontos. Além disso, a equipe da Baixada divide a liderança do estadual com o Maricá.

Aliás, por outro lado, o Rubro-Negro segue sem vencer em três jogos, ao empatar uma partida, sendo derrotado em outros dois confrontos. Destaque do Laranja Mecânica, o goleiro Lucas Maticoli comentou sobre a vitória diante do Flamengo e o ótimo começo da equipe no estadual atual: