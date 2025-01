Karoline Lima revela motivo da liberação de Léo Pereira, do Flamengo

Léo Pereira deixou a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos na última sexta-feira (17) com a autorização do clube carioca, para “tratar de um problema pessoal” . Assim, no último domingo (19), a namorada do jogador Karoline Lima, revelou o motivo em suas redes sociais.

Liberação de Léo Pereira

Na última sexta-feira (17), o Flamengo emitiu uma nota oficial liberando o jogador, que pediu para se ausentar da pré-temporada e retornou imediatamente ao Brasil após receber a notícia do falecimento.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira, presente na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, foi liberado da delegação para tratar de um problema pessoal no Brasil. O zagueiro retorna ao país já nesta sexta-feira”, disse a nota oficial do Rubro-Negro.

Dessa forma, Léo Pereira foi desfalque na partida contra o São Paulo, pelo torneio amistoso internacional FC Series, no último domingo (19). Assim, o jovem zagueiro João Victor Carbone assumiu o lugar do veterano no confronto que terminou 0 a 0.