Impeachment de Augusto Melo será votado nesta segunda-feira

Presidente do Corinthians saberá se será afastado ou continua no cargo, nesta segunda, em reunião no Parque São Jorge / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir, nesta segunda-feira (20/01), para votar o possível impeachment do presidente Augusto Melo. O pleito é no modelo de maioria simples. Ou seja, conta os conselheiros que compareceram. Exemplo: se apenas 60 forem, o impeachment seguirá com 31 votos favoráveis, mesmo que todos os que não votaram sejam contra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A votação deveria ter acontecido em dezembro. Porém, Augusto Melo conseguiu uma liminar da Justiça impedindo a reunião quando os conselheiros já estavam no Parque São Jorge. Contudo, com a decisão judicial derrubada, o novo encontro foi marcado para esta segunda. A primeira chamada será às 18h, mas a reunião só deve iniciar após as 19h.

O pedido de impeachment de Augusto Melo se baseia primordialmente nas supostas irregularidades do contrato com a VaideBet, que ainda está sob investigação da Polícia Civil. A comissão de ética do clube tentou suspender a votação, já que as autoridades ainda não chegaram em uma conclusão. Contudo, o Conselho Deliberativo decidiu seguir em frente. Caso o Conselho Deliberativo aprove o impeachment, o processo seguirá para a votação dos associados. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios. A expectativa é que a grande maioria compareça à votação. Além disso, se o impeachment for aprovado, quem assume o cargo interinamente é o 1º vice-presidente, Osmar Stábile, que deverá convocar em até cinco dias uma Assembleia Geral de associados para, como última instância, referendar a decisão.