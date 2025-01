Grêmio procura Tiago Volpi e goleiro do Braga

Marchesín está próximo de sair do Tricolor Gaúcho para o Boca Juniors, então clube começa a trabalhar no mercado

O goleiro Marchesín está próximo de sair do Grêmio para assinar com o Boca Juniors. Portanto, o Tricolor Gaúcho começou a se movimentar no mercado para substituir o arqueiro. Assim, iniciou conversas com dois nomes: Tiago Volpi, ex-São Paulo, e Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal.

O Imortal tinha uma lista com uma série de opções para a posição, porém, só iniciou conversas com os dois atletas. As informações são do SuperDeportivo. Volpi está próximo de conseguir a liberação do Toluca, do México, por questão familiar no Brasil.