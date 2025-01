Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro David Luiz

Defensor assina contrato com o Leão do Pici até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada

O Fortaleza, enfim, anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. O jogador de 37 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

“Estamos muito felizes com a contratação do David Luiz, um jogador de nível mundial, foi campeão por onde passou e agora vem defender as cores do Fortaleza. Tive a oportunidade de trabalhar nessa negociação e ficou muito claro para mim a escolha do jogador. Ele tinha outras propostas com condições financeiras bem acima, mas ele escolheu o Fortaleza e entende que o nosso projeto tem mais a ver com o anseio de sua carreira, valores de vida e tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já tinha atuado no Vitória. Houve toda a conversa e o entendimento, a comissão técnica gosta da ideia, entende que ele tem muita capacidade técnica para entregar e também a nível de experiência, mentalidade vencedora com palavras, ações e atitudes no dia a dia, que fazem um time campeão”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.