Firmino marca em vitória do Al-Ahli no Campeonato Saudita

O espanhol Gabri Veiga abriu o placar aos 30 minutos. Ele, inclusive, se tornou o artilheiro isolado do Al-Ahli na competição, com cinco gols. Firmino aparece logo atrás, com quatro, com o gol marcado aos 18 minutos do segundo tempo, numa finalização precisa de dentro da área. Já nos acréscimos, o próprio Wijnaldum descontou para os donos da casa.

Firmino e Wijnaldum marcaram uma geração nos Reds, time que, dentre os muitos títulos, conquistou a Premier League, a Champions e o Mundial de Clubes — este, inclusive com gol do brasileiro. A base daquela equipe contava com Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson, Fabinho, Henderson e Wijnaldum, Mané, Firmino e Salah.

Como ficou a tabela do Campeonato Saudita

Com o resultado, o Al-Ahli se mantém na quinta colocação, com 29 pontos. No Sauditão, apenas os dois primeiros se garantem na Champions da Ásia, com o terceiro confirmando vaga na Champions League Two. No momento, o Al-Hilal lidera com 40 pontos, mesmo número de pontos do vice-líder Al-Ittihad. Quem aparece um pouco atrás é o Qadisiya, com 31.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.