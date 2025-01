Filha de ícone do Liverpool anuncia gravidez de filho de mafioso “do nível mais alto” da Irlanda

Criminoso tem longo histórico de condenações e agora cumpre prisão de cinco anos por porte ilegal de arma em plano para enganar autoridades / Crédito: Jogada 10

A jovem Lilly-Ella Gerrard, filha do ex-jogador Steven Gerrard, ícone do Liverpool, e seu companheiro Lee Byrne anunciaram a primeira gravidez do casal nas redes sociais. O avô paterno da criança é Liam Byrne, conhecido como um dos mais poderosos mafiosos da Irlanda – condenado a cinco anos de prisão por um plano para enganar as autoridades e porte ilegal de armas. Liam Byrne tem um histórico de crimes que vão desde tráfico de drogas à assalto a mão armada. Além disso, ele lidera um esquema conhecido pelo Supremo Tribunal como “Byrne Organised Crime Group” e ainda é creditado pela imprensa britânica como membro de pelo menos dois grupos do crime organizado.

Condenado a cinco anos de prisão, Liam agiu em conjunto com Thomas Kavanagh num plano para enganar as autoridades. Ele plantou armas em um esconderijo falso para dar coordenadas do local à polícia e garantir redução de pena em outro crime, ligado ao tráfico de drogas.