Fabrício Bruno, sobre período de negociação com o Cruzeiro: ‘Não estava bem’

Zagueiro deixou o Flamengo e se juntou ao Cabuloso nesta temporada; processo do acordo trouxe tensão para a vida do atleta

O zagueiro Fabrício Bruno perdeu espaço no time titular do Flamengo e, portanto, decidiu se juntar ao Cruzeiro pelas próximas quatro temporadas. Apesar do desejo pela negociação, o jogador falou que sofreu muita tensão durante o processo.

“Durante todo esse processo de negociação, eu confesso que minha cabeça não estava bem. Então, eu nem treinava. Ficava mais em casa, tentando assimilar tudo, resolver tudo. Então, assim para mim é muito importante isso. Quando eu vi nos últimos três, quatro dias, que tudo tava se encaminhado, eu comecei a dar uma corrida na estreia, mas nada muito intenso”, explicou Fabricio Bruno.