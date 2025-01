Fabinho projeta clássico e valoriza oportunidades no começo de 2025

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (22/01), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E para o volante Fabinho, o clássico pode ser a chance de se firmar no time titular e ganhar uma sequência na temporada.

O volante, em entrevista para o site oficial do Verdão, projetou o clássico contra o Santos e valorizou as oportunidades que Abel vem dando para todos os jogadores neste começo do ano.

“Estamos nos preparando muito bem nesta semana. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. Primeiro clássico do ano, então esperamos entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor para sair de lá com os três pontos. Esse começo de Paulista está dando rodagem ao elenco e todo mundo espera a sua oportunidade, todo mundo trabalha. O Abel está dando essa oportunidade e todos vão se dedicar, entregar seu máximo para aproveitá-las”, disse Fabinho.

Fabinho vem encantando Abel Ferreira

O volante, aliás, recebeu muitos elogios de Abel Ferreira, após a partida contra a Portuguesa, na primeira rodada do Paulistão. O jogador atuou os 90 minutos e teve atuação de destaque.

“Fico muito feliz com os elogios do professor. Aliás, procuro trabalhar bastante e aproveitar sempre quando tenho as oportunidades. Neste ano não vai ser diferente. Vou trabalhar, dar meu máximo e, quando ele quiser me escalar, vou sempre dar o meu melhor pelo Palmeiras. Cortei a boca durante o jogo, estava sangrando muito e o doutor precisou dar um ponto. Estou há quase uma semana assim, mas o mais importante é que saímos de lá com os três pontos. Um ponto aqui (na boca) e três dentro de campo, que é o mais importante”, finalizou.