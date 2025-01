Em jogo morno, São Paulo empata com o Botafogo-SP em sua estreia no Paulistão

O São Paulo enfim estreou no Campeonato Paulista. Um dia após jogar na Flórida, o Tricolor empatou sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na noite desta segunda-feira (20). O clube contou com jogadores que voltaram antes dos Estados Unidos e alguns destaques da Copinha.

Com o resultado, os dois clubes somaram seu primeiro ponto no torneio. O Tricolor ocupa a segunda posição do Grupo B, com apenas um jogo disputado. Já o Botafogo é o lanterna do Grupo A, após ter atuado em duas partidas.