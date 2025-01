Cuellar cita rapidez nas tratativas e desejo em tatuar escudo do Grêmio: ‘Em breve’

O Grêmio promoveu a apresentação do volante Cuellar, nesta segunda-feira (20), na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho. O colombiano vai utilizar a camisa 6 do Imortal e detalhou como foram as negociações com o clube. Para pontuar as razões que influenciaram um desfecho positivo, tornou público que já negociou com o arquirrival.

“Tive conversas sim (com o Inter). Infelizmente, no momento não foi o que queríamos. Quando recebi a proposta do Grêmio tudo foi muito rápido. Acho que cumpri meu ciclo na Arábia Saudita. Minha família estava com vontade de voltar para a América do Sul e foi muito rápido, em questão de dois ou três dias que eu recebi a proposta e fechamos. Fiquei muito feliz porque senti isso no meu coração”, indicou Cuellar.