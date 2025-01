Corinthians provoca Palmeiras após eliminação na Copinha e diretor responde

Perfil alvinegro colocou que o primeiro derby do ano e diretor alviverde responde com valores de jogadores já negociados

A Copinha causou a primeira polêmica do Derby Paulista em 2025. Corinthians e Palmeiras poderiam se enfrentar na semifinal, mas o Verdão acabou sendo eliminado pelo Grêmio, enquanto o Corinthians avançou ao vencer o Vasco.

Com isso, o perfil oficial do Timão no X não perdeu tempo. Logo após o término da partida, comunicou que o primeiro derby do ano estava cancelado.