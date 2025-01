Corinthians anuncia renovação do empréstimo de Maycon

O Corinthians oficializou no início da noite desta segunda-feira (20) a renovação do empréstimo do volante Maicon. A permanência do jogador já estava acertada desde o começo do ano, mas faltavam fechar alguns detalhes junto ao Shakhtar Donetsk.

Será o quarto ano consecutivo que o jogador permanece emprestado ao Corinthians. Maycon, que é cria do Timão, retornou ao Brasil após o início da guerra na Ucrânia. Na sua renovação, o atleta destacou que esperava uma temporada diferente e com muitos títulos.