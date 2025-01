Confusão entre Augusto Melo e conselheiro atrasa votação de impeachment no Corinthians

Atual presidente do clube e Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, foram personagens de um desentendimento com os ânimos exaltados / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne no Parque São Jorge, nesta segunda-feira (20), para decidir em votação sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. Porém, a cerimônia foi suspensa por 10 minutos após confusão entre o presidente do clube e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. A confusão aconteceu devido ao método adotado por Romeu Tuma Jr. para decidir a admissibilidade do processo. Ele sugeriu que os conselheiros expressassem suas opiniões levantando ou permanecendo sentados. No entanto, os aliados de Augusto Melo discordaram desse procedimento e argumentaram que o correto seria realizar a votação por meio de cédulas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, no momento mais tenso da confusão, Augusto Melo e o presidente do Conselho, protagonizaram uma discussão acalorada. Assim, Roberson Medeiros, presidente da Comissão de Ética, precisou se interpor entre os dois e separá-los, enquanto os dirigentes se confrontavam, apontando o dedo e gritando.