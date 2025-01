Cogitado no Flamengo, Danilo deve rescindir com a Juventus nesta segunda

Com a janela de transferência aberta, o Flamengo ainda se movimenta no mercado para reforçar seu elenco neste primeiro semestre de 2025. Diante disso, o clube carioca ainda observa a situação do brasileiro Danilo, que tinha interessa ao Napoli (ITA) e deve rescindir com a Juventus nesta segunda-feira (20).

A informação do possível desligamento do lateral-direito é do portal italiano ‘Corriere dello Sport’. O jogador se desentendeu com o técnico Thiago Motta ao longo da temporada e perdeu espaço. Dessa forma, ele é carta fora do baralho para 2025/26 e procura outro destino.