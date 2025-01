Clube japonês recusa oferta do Botafogo por Anderson Lopes

Yokohama Marinos, do Japão, negou a proposta de 2 milhões de dólares do Alvinegro pelo atacante brasileiro

O Botafogo está no mercado em busca de um centroavante para repor a saída de Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos. O alvo do Alvinegro é o atacante Anderson Lopes, de 31 anos, do Yokohama Marinos, do Japão. No entanto, o clube japonês recusou a segunda oferta da equipe carioca pelo atleta brasileiro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A proposta do Botafogo foi de 2 milhões de dólares, pouco mais de 12 milhões de reais. O Yokohama Marinos faz jogo duro e não quer se desfazer do centroavante, tratado como ídolo no clube. Na última temporada, em 55 jogos, ele fez 36 gols e deu oito assistências. Pelo time, soma 132 jogos e 76 gols.