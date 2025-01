Club Brugge x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Estava com saudade? Pois bem, a Champions League está de volta! Nesta terça-feira (21), Club Brugge e Juventus se enfrentam pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga da competição, em jogo que ocorre às 17h (de Brasília), no Jan Heydel Stadium, em Bruges, na Bélgica. É o primeiro compromisso das equipes em 2025 pelo torneio, que volta após mais de um mês parado.

O Club Brugge, 19º na tabela da Champions, ainda sonha com vaga no mata-mata da principal competição europeia. A equipe belga tem um dos piores ataques do torneio (seis), mas, por outro lado, uma das melhores defesas (oito).

O lado positivo, então, é que o Brugge não perde há 18 partidas somando todas as competições. São, aliás, 15 vitórias e só três empates no período, incluindo três jogos pela Liga dos Campeões. O time surge na segunda posição do Campeonato Belga, atrás apenas do Genk. Com oito rodadas por ocorrer, a equipe está na caça do líder, que aparece com 48 pontos – um a mais.

Para este jogo, porém, o meia Zaid Romero e o atacante Vermant não têm presença confirmada. Eles se recuperam de lesão e, apesar de relacionados, são dúvida para o técnico Nicky Hayen, segundo a imprensa europeia.

Como chega a Juventus

Em 14º na Champions League, a Juventus ainda pode sonhar com uma vaga direta às oitavas de finais (só para os oito primeiros). Mas, com 11 pontos, também precisa ficar de olho para não perder a vaga pelo menos aos 16 avos. Afinal, apenas os 24 primeiros avançam, com a Juve quatro pontos à frente do PSG, 25º colocado. O oitavo e último compromisso na fase de Liga é contra o Benfica.