Chelsea bate Wolves e volta a vencer na Premier League

Vitória por 3 a 1 no Stamford Bridge mantém Blues no G-4 do Campeonato Inglês e encerra sequência negativa / Crédito: Jogada 10

A sequência negativa do Chelsea na Premier League chegou ao fim. Nesta segunda-feira (20), os Blues venceram o Wolves por 3 a 1, no Stamford Bridge, na partida de encerramento da 22ª rodada do Campeonato Inglês. Adarabioyo, Cucurella e Madueke marcaram os gols dos donos da casa, e o time londrino voltou a vencer após cinco jogos. Doherty descontou para o Wolverhampton. Dessa maneira, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias após perder forças na briga pelo título e se manteve no G-4 da Premier League. Com o resultado, os Blues chegaram aos 40 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool. Ao mesmo tempo, manteve a vantagem de dois pontos sobre o Manchester City, 5º colocado.