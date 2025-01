Canobbio estreia pelo Fluminense e ganha elogios de Marcão: ‘É um grande jogador’

Auxiliar explica que uruguaio, que seguiu a minutagem combinada, sentiu a perna pesar na segunda etapa do duelo com o Maricá / Crédito: Jogada 10

O empate entre Fluminense e Maricá por 1 a 1, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca marcou a estreia de Agustín Canobbio pelo clube de Laranjeiras. Assim, em campo, o uruguaio deixou uma boa impressão ao cumprir a minutagem esperada pela comissão técnica e recebeu elogios de Marcão. O jogador foi titular, porém deixou o gramado aos 14 do segundo tempo para a entrada de Riquelme Felipe. Logo após a partida, o auxiliar permanente destacou a qualidade do ex-Athletico, visto que chegou a ser hostilizado por torcedores quando optou pela substituição já programada.

Ainda de acordo com o profissional, o atacante sentiu a perna pesar em determinado momento do confronto com o Tsunami, que, no momento, lidera a competição estadual.

“Canobbio é um grande jogador, contribuiu bastante no tempo que ele pode estar em campo. Num momento ele sentiu a perna pesar. Temos que respeitar o processo. Óbvio que queríamos usá-lo o tempo todo, mas temos que respeitar (os médicos). Decidimos tirar para prepará-lo melhor”, disse o treinador. O melhor momento do atacante no jogo foi aos 5 da etapa final, quando recebeu de Nonato e, já dentro da área, finalizou parando apenas no goleiro Dida.