Botafogo se despede de Luiz Henrique: ‘Marcou nome na história’

Depois do Zenit anunciar a contratação do atacante Luiz Henrique, o Botafogo se despediu do jogador pelas redes sociais, nesta segunda-feira (20). O clube destacou a sua passagem no Alvinegro e as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024.

“O Pantera Negra marcou o nome na história do Clube Mais Tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7: Garrincha!”, destacou em trecho de agradecimento.