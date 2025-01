Benfica x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Champions League 2024/25 estão de volta. Nesta terça-feira (21), Benfica e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada, a penúltima desta fase de liga da principal competição de clubes do planeta. As equipes se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa, e precisam da vitória para encaminhar a classificação para o mata-mata.

O Benfica quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer o Barcelona e chegar na última rodada com chances de classificação para o mata-mata da Champions. No momento, o time português é apenas o 15º colocado, com 10 pontos em seis jogos, mas na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona tem a segunda melhor campanha desta fase de liga e está na vice-liderança, com 15 pontos. Dessa maneira, o time catalão está confirmado ao menos nos playoffs do mata-mata, mas pode confirmar a classificação direta para as oitavas de final em caso de vitória nesta terça-feira. Apenas os oito primeiros colocados avançam sem passar pelo playoff.

Além disso, o Barça vem de um título recente da Supercopa da Espanha, quando atropelou o Real Madrid na final disputada na Arábia Saudita. Porém, os culés tropeçaram no último compromisso e ficaram no empate por 1 a 1 com o Getafe, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Por fim, o técnico Hansi Flick não poderá contar com Dani Olmo, que após voltar a ser relacionado, se lesionou no último final de semana e deve desfalcar o time nesta terça-feira. Assim, ele se junta a Ter-Stegen, Marc Bernal e Iñigo Martínez no departamento médico do clube.