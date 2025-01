Bastos se reapresenta ao Botafogo e será preparado para clássico

Defensor não atuou nas partidas finais do Glorioso em 2024 por estar lesionado e deve voltar aos gramados no dia 29 de janeiro

O defensor Bastos retornou ao Botafogo e se reapresentou nesta segunda-feira (20), no CT Lonier. Ele permaneceu na Europa após a data inicial marcada para todo o elenco, que era 14 de janeiro, mas manteve os treinos com um preparador físico em Portugal.

O jogador sofreu uma lesão moderada no músculo posterior da coxa esquerda durante o jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 26 de novembro. Por isso, ficou fora da final da Libertadores contra o Atlético-MG e dos dois últimos jogos do Brasileirão, contra Internacional e São Paulo, confrontos que garantiram o título ao Alvinegro Carioca. Ele também não participou da Copa Continental.

Bastos deve atuar pelo Botafogo no dia 29 de janeiro

Mesmo assim, Bastos será preparado para estar apto na estreia do time principal, no clássico contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Até agora, a equipe alternativa disputou três jogos, com duas derrotas e uma vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.