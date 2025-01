Atlético encaminha acerto com Paulo Bracks

No Galo, o profissional atuará como CSO (Chief Sports Officer) do clube e é bem-visto pela SAF mineira

Bracks, aliás, pediu demissão do Santos, participou de um processo seletivo no Atlético e foi entrevistado pela diretoria do clube mineiro. Ele é bem-visto pela SAF atleticana.

Nesta segunda-feira (20), o Atlético-MG encaminhou a contratação de Paulo Bracks como CSO (Chief Sports Officer) do clube. O profissional atuou no Santos em 2024 e esteve presente no retorno da equipe à elite nacional, além da conquista do título na Série B.

No Atlético, Bracks assumirá mais responsabilidades na gestão e na integração do futebol, abrangendo todas as categorias, incluindo o futebol feminino. Ele é aguardado em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos, enquanto o elenco do Galo segue em Orlando realizando a pré-temporada.

Carreira de Paulo Bracks, agora novo profissional do Atlético

Além do Santos, Paulo Bracks trabalhou no América-MG, Internacional e Vasco da Gama. No clube carioca, foi bastante criticado por montar um elenco caro que brigou contra o rebaixamento até a última rodada do Brasileirão de 2023. No entanto, foi responsável pela contratação de Léo Jardim, Vegetti e Payet.

