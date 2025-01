Atlético de Madrid x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

A Fase de Liga da Champions League 2024/2025 chega em sua reta final. Nesta terça-feira (21), o Atlético de Madrid vai receber o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, às 17h (de Brasília), no Cívitas Metropolitano, em Madri. A equipe de Diego Simenone busca entrar no G8 da tabela, enquanto os alemães estão com classificação encaminhada para o matata da principal competição europeia.

O Atlético de Madrid é o 11º colocado da Fase de Liga, com 12 pontos conquistados, um a menos que o Lille, última equipe da zona de classificação ao mata-mata. Uma vitória sobre o Bayer deixa o time de Diego Simeone com plenas chances de avançar direto para as oitavas de final. O Bayer Leverkusen, por outro lado, está com a classificação bem encaminhada para o mata-mata. Os alemães, afinal, estão na quarta posição, com 13 pontos, e se vencer vai praticamente carimbar seu passaporte para a próxima fase da Champions. O time vem de dois triunfos na competição, contra Salzburg e Inter de Milão.